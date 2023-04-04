Виноградова (Малыгина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Малыгина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1982

Сын: Виноградов Андрей Игоревич

Отец ребёнка: Виноградов Игорь Владимирович

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.2004

Сын: Виноградов Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Виноградов Игорь Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Игорь Владимирович

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