Виноградова (Малыгина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1982
Сын: Виноградов Андрей Игоревич
Отец ребёнка: Виноградов Игорь Владимирович
Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.2004
Сын: Виноградов Михаил Игоревич
Отец ребёнка: Виноградов Игорь Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно