Ионова Пераскева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти15.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС на 1858 г. ее г.р. 1834,а в бракосоч.1832
Бракосочетание
23.05.1852
Муж: Степанов-Ионов Иван
Рождение ребёнка
22.02.1853
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ионова Устинья Иванова
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
Рождение ребёнка
11.01.1858
Дочь: Ионова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
Рождение ребёнка
23.03.1864
Сын: Ионов Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
Рождение ребёнка
30.07.1866
Дочь: Ионова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
ОГАОО ф.173 оп.14 д.89 стр.23
Рождение ребёнка
14.02.1868
Сын: Ионов Онисим Иванов
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №14, дело №89, стр. 153
Рождение ребёнка
14.02.1868
Дочь: Ионова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №14, дело №89, стр. 153
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Ионова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван
Смерть
15.03.1913