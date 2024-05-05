Ионова Пераскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова Пераскева Митрофановна

Ионова Пераскева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

15.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС на 1858 г. ее г.р. 1834,а в бракосоч.1832
Бракосочетание
23.05.1852

Муж: Степанов-Ионов Иван

Рождение ребёнка
22.02.1853

Сын: Ионов Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ионова Устинья Иванова

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1858

Дочь: Ионова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1864

Сын: Ионов Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1866

Дочь: Ионова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОГАОО ф.173 оп.14 д.89 стр.23
Рождение ребёнка
14.02.1868

Сын: Ионов Онисим Иванов

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №14, дело №89, стр. 153
Рождение ребёнка
14.02.1868

Дочь: Ионова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №14, дело №89, стр. 153
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Ионова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Степанов-Ионов Иван

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.03.1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.