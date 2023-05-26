Моисеенко Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно