Моисеенко Прасковья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Лев Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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