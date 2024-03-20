Невзорова (Некрасова) Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
20.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невзоров Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
19.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невзоров Владимир Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно