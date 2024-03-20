Невзорова (Некрасова) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невзорова (Некрасова) Мария Абрамовна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1896 г.р.

Мать

Вычислено 1901 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Некрасов Абрам Васильевич

Мать: Некрасова Ефимия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невзоров Владимир Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невзоров Владимир Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невзоров Владимир Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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