Шурыгина Ирина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650 ст.
Отец: Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шурыгин Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1660 ст.
Сын: Шурыгин Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий
Рождение ребёнка
1662
Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий
Рождение ребёнка
1665 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий
Рождение ребёнка
1670 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий
Рождение ребёнка
1675 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий
Смерть
Неизвестно