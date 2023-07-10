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Шурыгина Ирина Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650 ст.

Отец: Мирон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1660 ст.

Сын: Шурыгин Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий

Рождение ребёнка
1662

Сын: Шурыгин Ефим Афанасьев

Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий

Рождение ребёнка
1665 ст.

Сын: Шурыгин Елисей Афанасьев

Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий

Рождение ребёнка
1670 ст.

Сын: Шурыгин Козьма Афанасьев

Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий

Рождение ребёнка
1675 ст.

Сын: Шурыгин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Шурыгин Афанасий

Смерть
Неизвестно

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