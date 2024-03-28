Пенчуков Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1980
Сын: Пенчуков Михаил Борисович
Мать ребёнка: Пенчукова Галина Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1986
Сын: Пенчуков Андрей Борисович
Мать ребёнка: Пенчукова Галина Александровна