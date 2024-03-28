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Пенчуков Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенчукова Галина Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1980

Сын: Пенчуков Михаил Борисович

Мать ребёнка: Пенчукова Галина Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1986

Сын: Пенчуков Андрей Борисович

Мать ребёнка: Пенчукова Галина Александровна

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