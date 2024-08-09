Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Ильин
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Катерина Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Ильин
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Ильин
Рождение ребёнка
06.12.1778
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Ильин
Смерть
После 1804