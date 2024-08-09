Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Ильин

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Катерина Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Ильин

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Ильин

Рождение ребёнка
06.12.1778

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Ильин

Смерть
После 1804

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