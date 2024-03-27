Ахметова Халимэ
Место рожденияТашкичу
Дата рождения1893
Дата смерти13.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Габдрахман
Мать: Нагима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметов) Таскирэ
Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Сабиржан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сабиров Гадельжан
Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану
Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
25.11.1928
Рождение ребёнка
1932
Смерть
13.11.1979