Ахметова Халимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Халимэ

Место рождения

Ташкичу

Дата рождения

1893

Дата смерти

13.11.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Габдрахман

Мать: Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметов) Таскирэ

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабиров Гадельжан

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Смерть
13.11.1979

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