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Адоньев Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973

Отец: Адоньев Александр Иванович

Мать: Адоньева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Михаил Олегович

Мать ребёнка: Адоньева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Артём

Мать ребёнка: Адоньева Надежда

Рождение ребёнка
12.05.?

Сын: Адоньев Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Адоньева Надежда

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Адоньева Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Адоньева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адоньева Надежда

Рождение ребёнка
15.11.1995

Дочь: Адоньева Александра Олеговна

Мать ребёнка: Денисенко Светлана Вячеславовна

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