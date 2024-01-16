Адоньев Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Адоньева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоньев Артём
Мать ребёнка: Адоньева Надежда
Рождение ребёнка
12.05.?
Мать ребёнка: Адоньева Надежда
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Адоньева Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Адоньева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адоньева Надежда
Рождение ребёнка
15.11.1995
Дочь: Адоньева Александра Олеговна
Мать ребёнка: Денисенко Светлана Вячеславовна