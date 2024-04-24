Румянцева (Косарева) Павла Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1902
Дата смерти11.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Румянцева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич
Смерть
11.10.1973
Тверь, город Тверь, Тверская область