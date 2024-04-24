Румянцева (Косарева) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Косарева) Павла Ивановна

Место рождения

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.02.1902

Дата смерти

11.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Румянцева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Алексеевич

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.10.1973
Тверь, город Тверь, Тверская область

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