Евпатов Алексей Владиславович
мужской, родился 29.01.1967
ОтецЕвпатов Владислав Алексеевич23.02.1932 г.р.
МатьЕвпатова (Прянишникова) Александра Валентиновна22.02.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности