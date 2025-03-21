Евпатов Алексей Владиславович 29.01.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евпатов Алексей Владиславович

Автор
АЕ
Евпатов А.

мужской, родился 29.01.1967

Отец
Евпатов Владислав Алексеевич23.02.1932 г.р.
Мать
Евпатова (Прянишникова) Александра Валентиновна22.02.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1967

Отец: Евпатов Владислав Алексеевич

Мать: Евпатова (Прянишникова) Александра Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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