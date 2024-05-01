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Ударцов Дементий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ударцев (Баргачев) Семен Игнатьевич

Мать: Ударцова (Спирина) Феврония Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Ударцова) Маряна Деомидовна

Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ударцов Яков Деомидович

Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Ударцов Иоанн Деомидович

Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Ударцов Филипп Деомидович

Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Смерть
После 1897

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