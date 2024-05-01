Ударцов Дементий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Ударцова) Маряна Деомидовна
Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
23.05.1880
Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
27.08.1882
Сын: Ударцов Филипп Деомидович
Мать ребёнка: Ударцова Гликерия Мартемьяновна
Смерть
После 1897