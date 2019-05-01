Осипов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1956
Дата смертиОколо ?.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956
Отец: Осипов Василий Степанович
Мать: Осипова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.03.1980
Дочь: Инютина Светлана Павловна
Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
15.12.1987
Дочь: Антонова Елена Павловна
Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около ?.05.2019