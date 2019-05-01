Осипов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Павел Васильевич

Осипов Павел Васильевич

avatar

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.11.1956

Дата смерти

Около ?.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956

Отец: Осипов Василий Степанович

Мать: Осипова Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1980

Дочь: Инютина Светлана Павловна

Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1987

Дочь: Антонова Елена Павловна

Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна

Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Любовь Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Смерть
Около ?.05.2019
Химки, Химки, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close