Шевченко Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1907
Дата смерти26.07.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виктор Давыдович
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Рождение ребёнка
26.08.1927
Сын: Шевченко Александр Давыдович
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Рождение ребёнка
27.08.1931
Сын: Шевченко Василий Давыдович
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Рождение ребёнка
31.10.1937
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Рождение ребёнка
31.08.1942
Дочь: Шевченко Вера Давыдовна
Отец ребёнка: Шевченко Давыд
Смерть
26.07.1959