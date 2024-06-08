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Шевченко Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1907

Дата смерти

26.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виктор Давыдович

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Рождение ребёнка
26.08.1927

Сын: Шевченко Александр Давыдович

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Рождение ребёнка
27.08.1931

Сын: Шевченко Василий Давыдович

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Рождение ребёнка
31.10.1937

Сын: Шевченко Павел Давыдович

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Рождение ребёнка
31.08.1942

Дочь: Шевченко Вера Давыдовна

Отец ребёнка: Шевченко Давыд

Смерть
26.07.1959

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