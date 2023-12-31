Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окольничников Виктор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович

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