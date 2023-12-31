Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1959
Рождение ребёнка
24.04.1963
Рождение ребёнка
17.09.1968