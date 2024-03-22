Асрарова Назия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1946
Сын: Гайфутдинов Мударис Билалович
Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Гайфутдинов Фердинанд Билалович
Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гайфутдинов Роберт Билалович
Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно