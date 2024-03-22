Асрарова Назия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асрарова Назия

Место рождения

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1946

Сын: Гайфутдинов Мударис Билалович

Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Сын: Гайфутдинов Фердинанд Билалович

Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гайфутдинов Роберт Билалович

Отец ребёнка: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфутдинов Билал Гайфутдинович

Кзыл-Меша, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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