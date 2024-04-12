Румянцева Тина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954
Отец: Кузнецов Абрам Львович
Мать: Добрусина Нина Евсеевна
Образование
С 1970 по 1976
СПбГПУ
Бракосочетание
29.04.1978
Место жительства
1978
Рождение ребёнка
19.09.1979
Дочь: Румянцева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Румянцев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
07.08.1983
Сын: Румянцев Илья Александрович
Отец ребёнка: Румянцев Александр Анатольевич
ул. Ленина 19-10