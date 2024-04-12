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Румянцева Тина Абрамовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954

Отец: Кузнецов Абрам Львович

Мать: Добрусина Нина Евсеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1970 по 1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПбГПУ
Бракосочетание
29.04.1978

Муж: Румянцев Александр Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1978
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1979

Дочь: Румянцева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Румянцев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
07.08.1983

Сын: Румянцев Илья Александрович

Отец ребёнка: Румянцев Александр Анатольевич

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
ул. Ленина 19-10
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