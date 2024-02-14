Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

10.06.1914

Дата смерти

26.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914

Отец: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Мать: Хисматуллина Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Хисматуллин Марат Хакимович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Рождение ребёнка
27.03.1944

Сын: Хисматуллин Фаат Хакимович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Рождение ребёнка
23.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Смерть
26.05.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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