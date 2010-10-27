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Валиев Риф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1947

Дата смерти

27.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1947

Отец: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Мать: Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева (Садыкова) Лайля

Рождение ребёнка
19.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Садыкова) Лайля

Рождение ребёнка
19.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Садыкова) Лайля

Смерть
27.10.2010

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