Булков Яков Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булков Яков Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Лапшина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Лапшина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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