Булков Яков Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Лапшина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Лапшина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно