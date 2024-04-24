Черкашенина (Дубровская) Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.03.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1827 ст.
№ 33. 12 марта 1827 г. рожден, 13 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Федор Дубровский дочь Клавдия . Пленка # 007470256 кадр 26 | FamilySearch
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1848 ст.
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | № 5. 18 января 1848 г. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Чкркашенин Андриан Иванов православного исповеданияпервым браком 21 год и девица Клавдия Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно