Черкашенина (Дубровская) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина (Дубровская) Клавдия Федоровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

12.03.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1827 ст.

Отец: Дубровский Федор Степанович

Мать: Дубровская Дарья Акимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 33. 12 марта 1827 г. рожден, 13 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Федор Дубровский дочь Клавдия . Пленка # 007470256 кадр 26 | FamilySearch
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
18.01.1848 ст.

Муж: Черкашенин Андриан Иванович

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | № 5. 18 января 1848 г. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Чкркашенин Андриан Иванов православного исповеданияпервым браком 21 год и девица Клавдия Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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