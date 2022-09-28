Волков Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Фекла степановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1902
Дочь: Ермонина (Волкова) марфа степановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно