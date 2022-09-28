Волков Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Степан Сергеевич

Волков Степан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Фекла степановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1902

Дочь: Ермонина (Волкова) марфа степановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.