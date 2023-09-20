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Осмоловский Павел Иванович

Место рождения

Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Осмоловский Иван

Мать: не указана

Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Надежда Павловна

Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Тамара Павловна

Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Валентина Павловна

Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
11.05.1929

Дочь: Осмоловская Анна Павловна

Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
1943

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