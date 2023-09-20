Осмоловский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Осмоловский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Надежда Павловна
Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Тамара Павловна
Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Валентина Павловна
Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.1929
Дочь: Осмоловская Анна Павловна
Мать ребёнка: Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна
Смерть
1943