Корнева Таисия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Таисия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1886

Дата смерти

20.11.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1886

Отец: Корнев Семен

Мать: не указана

Смерть
20.11.1977
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Таисия Семеновна жила в г. Весьегонске на ул. Калинина с братом Корневым Василием Семеновичем ( год рождения - 10.01.1888 г) и сестрой Корневой Еленой Семеновной ( год рождения -1905 г.). Похоронена в... Показать все
Место жительства
1977
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Проживала в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с братом Корневым Василием Семеновичем и с сестрой Корневой Еленой Семеновной.
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