Корнева Таисия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1886
Дата смерти20.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1886
Отец: Корнев Семен
Смерть
20.11.1977
Таисия Семеновна жила в г. Весьегонске на ул. Калинина с братом Корневым Василием Семеновичем ( год рождения - 10.01.1888 г) и сестрой Корневой Еленой Семеновной ( год рождения -1905 г.). Похоронена в... Показать все
Место жительства
1977
Проживала в г. Весьегонске на ул. Калинина вместе с братом Корневым Василием Семеновичем и с сестрой Корневой Еленой Семеновной.