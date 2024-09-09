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Малиновкин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
21.12.1931

Дочь: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна

Смерть
Неизвестно

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