Малиновкин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
21.12.1931
Дочь: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна
Смерть
Неизвестно