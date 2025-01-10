Глазков Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глазков Андрей

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился Неизвестно, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер Неизвестно

Отец
Глазков Антоний1849 г.р.
Мать
Глазкова ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Кабешова) ?Неизвестно г.р.
Дети
Глазков Михаил1900 г.р.
Глазков Федор1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазков Антоний

Мать: Глазкова ?

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кабешова) ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Глазков Михаил

Мать ребёнка: (Кабешова) ?

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глазков Федор

Мать ребёнка: (Кабешова) ?

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
01.08.1913

Сын: Глазков Александр

Мать ребёнка: (Кабешова) ?

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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