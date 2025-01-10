Глазков Андрей
мужской, родился Неизвестно, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер Неизвестно
ОтецГлазков Антоний1849 г.р.
МатьГлазкова ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Кабешова) ?Неизвестно г.р.
Дети
Глазков Михаил1900 г.р.
Глазков Федор1906 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазков Антоний
Мать: Глазкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кабешова) ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Глазков Михаил
Мать ребёнка: (Кабешова) ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Глазков Федор
Мать ребёнка: (Кабешова) ?
Рождение ребёнка
01.08.1913
Сын: Глазков Александр
Мать ребёнка: (Кабешова) ?
Смерть
Неизвестно