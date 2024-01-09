Мусатова (Чекушкина) Вера Васильевна
Место рожденияУльяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти08.05.1994
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: Чекушкин Василий
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево
Рождение ребёнка
21.01.1946
Дочь: Луткова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мусатов Иван Грирорьевич
г.Кузнецк, Пензенская обл.
Смерть
08.05.1994
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево
Рак кишечника