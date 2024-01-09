Мусатова (Чекушкина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова (Чекушкина) Вера Васильевна

Место рождения

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

08.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: Чекушкин Василий

Мать: Чекушкина Мария Андреевна

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево
Рождение ребёнка
21.01.1946

Дочь: Луткова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мусатов Иван Грирорьевич

г.Кузнецк, Пензенская обл.
Смерть
08.05.1994
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Эзекеево
Рак кишечника
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