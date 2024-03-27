Зайнагабдинова (Усманова) Васила Ахмадулловна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля Фаизовна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР