Зайнагабдинова (Усманова) Васила Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Усманова) Васила Ахмадулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Мать: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля Фаизовна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
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