Карпов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Алексей Владимирович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

17.12.1975

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
До ?.02.2000
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
17.05.2000
Похороны
Около 19.05.2000
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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