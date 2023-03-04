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Лукин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

10.01.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863

Сын: Лукин Пётр Егорович

Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
14.02.1872

Сын: Лукин Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лукин Василий Егорович

Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Смерть
10.01.1901
Причина смерти: Рак на лице
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