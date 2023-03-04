Лукин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти10.01.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863
Сын: Лукин Пётр Егорович
Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
14.02.1872
Сын: Лукин Фёдор Егорович
Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Лукина Прасковья Филипповна
Смерть
10.01.1901
Причина смерти: Рак на лице