Седько Евгения Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седько Евгения Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седько Еремей Лукьянович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Седько Евстафий Еремеевич

Отец ребёнка: Седько Еремей Лукьянович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Седько Яков Еремеевич

Отец ребёнка: Седько Еремей Лукьянович

Место жительства
1782
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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