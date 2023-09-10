Седько Евгения Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Седько Евстафий Еремеевич
Отец ребёнка: Седько Еремей Лукьянович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Седько Еремей Лукьянович
Место жительства
1782
Смерть
Неизвестно