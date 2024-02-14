Хисаметдинов Хисметулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов Хисметулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сейфульмулюков Хисаметдин

Мать: Сайфулмулюкова (Хисаметдинов (Хисамутдинов)) Гульбагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаев Самитулла Хисметуллин

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1874

Сын: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану

Рождение ребёнка
21.05.1878

Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану

Рождение ребёнка
21.05.1878

Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану

Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Манаев Сафиулла Хисметуллин

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану

Смерть
Неизвестно

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