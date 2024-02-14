Хисаметдинов Хисметулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаев Самитулла Хисметуллин
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1874
Сын: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану
Рождение ребёнка
21.05.1878
Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану
Рождение ребёнка
21.05.1878
Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану
Рождение ребёнка
10.05.1882
Сын: Манаев Сафиулла Хисметуллин
Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану
Смерть
Неизвестно