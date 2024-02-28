Нечаева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нечаев Владимир

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Рождение ребёнка
1852

Сын: Нечаев Василий

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нечаев Осип

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Рождение ребёнка
1859

Сын: Нечаев Николай

Отец ребёнка: Нечаев Григорий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Григорий

Смерть
Неизвестно
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