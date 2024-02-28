Нечаева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нечаев Владимир
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Нечаев Василий
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нечаев Осип
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Нечаев Николай
Отец ребёнка: Нечаев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Григорий
Смерть
Неизвестно