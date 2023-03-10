Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Семен Климов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Карп Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Фома Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Васильева
Смерть
Неизвестно