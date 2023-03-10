Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Семен Климов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Карп Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Васильева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Васильева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Васильева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Васильева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Васильева

Смерть
Неизвестно
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