Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип

Место рождения

д. Проскурина

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Проскурина
Смерть
Неизвестно
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