Попов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1930
Дата смерти13.12.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1930
Отец: Попов Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1958
Дочь: Силкина (Попова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна
Курумкан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.10.1960
Дочь: Иусова (Попова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Смерть
13.12.1993