Попов Иван Иванович 20.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1930

Дата смерти

13.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1930

Отец: Попов Иван Кузьмич

Мать: Кондакова Полина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.04.1958

Дочь: Силкина (Попова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна

Курумкан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.10.1960

Дочь: Иусова (Попова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Смерть
13.12.1993

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