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Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Афанасия Семенова

Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия (Авдотья) Семенова

Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ши(е)пелев Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ши(е)пелев Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анисья Семенова

Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен (Симеон) Симеонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1865
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