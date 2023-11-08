Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Афанасия Семенова
Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия (Авдотья) Семенова
Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ши(е)пелев Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ши(е)пелев Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анисья Семенова
Отец ребёнка: Семен (Симеон) Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865