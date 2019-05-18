Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна

Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Хатуша, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.06.1926

Дата смерти

18.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926

Отец: Егунов Дмитрий Стефанович

Мать: Егунова Вера Карповна

Хатуша, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.04.1952

Дочь: Рвачева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Рвачев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1960

Сын: Рвачев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Рвачев Андрей Николаевич

Украина, Запорожская область, Запорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рвачев Андрей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
18.05.2019
Льгов, город Льгов, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close