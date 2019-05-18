Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1926
Дата смерти18.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926
Отец: Егунов Дмитрий Стефанович
Мать: Егунова Вера Карповна
Рождение ребёнка
02.04.1952
Дочь: Рвачева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Рвачев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1960
Отец ребёнка: Рвачев Андрей Николаевич
Украина, Запорожская область, Запорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.2019