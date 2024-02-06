Ветров Максим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветров Максим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1988

Отец: не указан

Мать: Митина Елена Валентиновна

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