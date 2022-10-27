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Федотов Михаил Федотович

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Место рождения

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Федотова Евдакия Дуся Михайловна

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Федотова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Федотова Ася Михайловна

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1925

Дочь: Новикова (Федотова) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Каугия (Федотова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Смерть
16.11.1962
Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

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