Федотов Михаил Федотович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.11.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Сын: Федотов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Дочь: Федотова Евдакия Дуся Михайловна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Дочь: Федотова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Дочь: Федотова Ася Михайловна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Дочь: Новикова (Федотова) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Дочь: Каугия (Федотова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна