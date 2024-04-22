Зотиков Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1831
Дата смерти22.04.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1831
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зотиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.02.1856
Мать ребёнка: Логинова Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зотиков Андрей Михайлович
Смерть
22.04.1886