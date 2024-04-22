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Зотиков Михаил Федорович

Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.09.1831

Дата смерти

22.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зотиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Акилина Афанасьевна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Зотиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Акилина Афанасьевна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Зотиков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1886
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