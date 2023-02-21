(Шевякова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевякова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевяков Александр Андреевич

Мать: Шевякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
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