Макарова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Александра Ивановна

Макарова Александра Ивановна

Место рождения

Шарок, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.03.1888

Дата смерти

27.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарок, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Макарова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья

Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Коломиец (Андреева) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья

Шарок, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
27.01.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.