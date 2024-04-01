Макарова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1888
Дата смерти27.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Макарова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Коломиец (Андреева) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья
Смерть
27.01.1987