Туруева Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуруева Любовь Николаевна

Туруева Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туруев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Туруев Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.05.1970

Дочь: Мурсатова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Туруев Анатолий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.