Туруева Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туруев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Туруев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1970
Дочь: Мурсатова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Туруев Анатолий Григорьевич
Смерть
Неизвестно