Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Алексеевна

Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савелей Захарович

Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ховронья Захаровна

Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ненила Захаровна

Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович

Смерть
Неизвестно

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