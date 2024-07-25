Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савелей Захарович
Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ховронья Захаровна
Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ненила Захаровна
Отец ребёнка: Чистяков Захар Никифорович
Смерть
Неизвестно