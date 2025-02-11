Паневин Иван Степанович
мужской, родился 1810
умер Неизвестно
ОтецПаневин Степан Матвеевич / Моисеевич1772 г.р.
Супруги
Паневина Анастасия АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Паневина) Анна Ивановна1838 г.р.
(Паневина) Феодосия Ивановна22.05.1841 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Паневина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.05.1841
Дочь: (Паневина) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно