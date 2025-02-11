Паневин Иван Степанович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Паневин Иван Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810

умер Неизвестно

Отец
Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич1772 г.р.
Супруги
Паневина Анастасия АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Паневина) Анна Ивановна1838 г.р.
(Паневина) Феодосия Ивановна22.05.1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паневина Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Паневина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.05.1841

Дочь: (Паневина) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Паневин Мартин Иванович

Мать ребёнка: Паневина Анастасия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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