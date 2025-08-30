Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Сюсяев Степан Иосифович20.12.1920 г.р.
Дети
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
Балоян (Сюсяева) Ольга СтепановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Сюсяева) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балоян (Сюсяева) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1949
Дочь: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович