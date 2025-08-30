Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна

Автор
ДВ
Вардаков Д.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Сюсяев Степан Иосифович20.12.1920 г.р.
Дети
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
Балоян (Сюсяева) Ольга СтепановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Сюсяева) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балоян (Сюсяева) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюсяев Степан Иосифович

Рождение ребёнка
30.05.1949

Дочь: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Сюсяев Степан Иосифович

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