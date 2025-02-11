Rubuliak (Pillott) Alexandra «Sanda»
женский, родилась 1873, Austria
умерла 1935, Smoky Lake, Alberta, Canada
Дети
Rosychuk (Rubolak) Werenia02.03.1915 г.р.
(Rubuliak) Verna02.03.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Austria
Иммиграция
1914
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: Rosychuk (Rubolak) Werenia
Отец ребёнка: Rubuliak Petro «Peter»
Smoky Lake, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: (Rubuliak) Verna
Отец ребёнка: Rubuliak Petro «Peter»
Smoky Lake, Alberta, Canada
Смерть
1935
Smoky Lake, Alberta, Canada