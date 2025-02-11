Rubuliak (Pillott) Alexandra «Sanda» 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Rubuliak (Pillott) Alexandra «Sanda»

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1873, Austria

умерла 1935, Smoky Lake, Alberta, Canada

Дети
Rosychuk (Rubolak) Werenia02.03.1915 г.р.
(Rubuliak) Verna02.03.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Austria

Иммиграция
1914

Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: Rosychuk (Rubolak) Werenia

Отец ребёнка: Rubuliak Petro «Peter»

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: (Rubuliak) Verna

Отец ребёнка: Rubuliak Petro «Peter»

Smoky Lake, Alberta, Canada

Смерть
1935
Smoky Lake, Alberta, Canada

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