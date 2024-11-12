Евграфова Дария 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграфова Дария

Евграфова Дария

Место рождения

Курбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1900 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Курбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Василий Степанович

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Бракосочетание
10.06.1888

Муж: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.04.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Медведев (Степанов) Федор Степанович

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.07.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.07.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.07.1900

Сын: Медведев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.