Евграфова Дария
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Василий Степанович
Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1888
Рождение ребёнка
?.04.1889
Рождение ребёнка
1892
Сын: Медведев (Степанов) Федор Степанович
Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович
Рождение ребёнка
27.07.1894
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
31.07.1898
Рождение ребёнка
19.07.1900
Сын: Медведев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Каллистратов Степан Калистратович
Рождение ребёнка
1904
Смерть
Неизвестно