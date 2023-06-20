Федчик (Шишкина) Катя
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1990
Отец: Шишкин Андрей
Мать: Морозова Света
Рождение ребёнка
12.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федчик Женя
Рождение ребёнка
28.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федчик Женя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федчик Женя