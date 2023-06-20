Федчик (Шишкина) Катя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчик (Шишкина) Катя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1990

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1990

Отец: Шишкин Андрей

Мать: Морозова Света

Рождение ребёнка
12.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федчик Женя

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федчик Женя

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федчик Женя

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